4.104 zwaar zorgbehoevende Vlamingen krijgen dan toch zorgbudget

Sinds vorige zomer kent de Vlaamse overheid het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden- 130 euro per maand voor het bekostigen van niet-medische zorg - toe op basis van een nieuw screeningsinstrument, de BelRAI-screener. Maar al snel doken er signalen op van zwaar zorgbehoevenden die plots geen aanspraak konden maken op hun budget.

Minister van Welzijn Wouter Beke liet de kwestie onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat 26 procent van de mensen die volgens de oude regels werden gezien als ‘zwaar zorgbehoevend’ dat plots niet meer waren. Dat was ook veel meer dan de aanvankelijke inschatting van 15 procent. De minister schortte daarop herinschalingen op en liet het instrument verder evalueren.

Op basis van die diepere evaluatie heeft de CD&V-minister nu beslist het instrument bij te sturen. Zo wordt de afkapwaarde om recht te hebben op het budget lichtjes verlaagd. Door die beslissing krijgen 4.104 Vlamingen die hun zorgbudget sinds 1 juni 2021 verloren toch recht op het zorgbudget. De bijsturing gaat niet alleen retroactief in vanaf juni 2021, maar geldt ook voor mensen die in de toekomst het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen.

Multidisciplinair

Beke blijft ondanks de problemen van de voorbije maanden ook geloven in het nut van de BelRAI-screener als instrument. “Het is een uitstekend instrument en we willen deze belangrijke hervorming alle kansen geven”, klinkt het. Meer zelfs, het is de bedoeling om het multidisciplinair gebruik van de BelRAI ook in te zetten in de woonzorgcentra en in de thuiszorg.

Oppositiepartij Vooruit vindt het goed dat het systeem wordt bijgestuurd, maar betreurt dat de bijsturing zo lang op zich heeft laten wachten. “Veel mensen hebben het maandenlang zonder hun zorgbudget moeten stellen”, zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf. “Het is goed dat zij voor die maanden nu worden gecompenseerd. Het gaat om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Daar moeten we zorg voor dragen. Ik ben tevreden dat toch al 4.104 mensen het zorgbudget alsnog toegekend zullen krijgen. Maar de BelRAI-screener wordt 9 maanden fout gebruikt”, aldus Anaf.