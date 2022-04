Europese leiders vragen China om hulp om oorlog te beëindigen: “Niet wegkijken van wat Rusland doet”

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees president Charles Michel gingen vrijdag virtueel in gesprek met de Chinese president Xi Jinping en zijn premier Li Keqiang. Het ging onder meer over mensenrechten en handel, maar hét gespreksonderwerp was natuurlijk de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. De EU heeft zich daar al heel duidelijk achter Oekraïne geschaard, maar China heeft nog geen kant gekozen. En dat zorgt voor nervositeit in Europa en de VS.

© REUTERS

“Wij verwachten dat China, als het de sancties tegen Rusland niet steunt, toch op zijn minst onze sancties niet verstoort”, zei von der Leyen. “Op dat vlak zijn we heel duidelijk.” Ze riep China ook nadrukkelijk op om de invloed die het op Rusland heeft te gebruiken om de oorlog tot een einde te brengen. “We hebben China gevraagd om hulp om de oorlog te stoppen”, zei Michel. “China kan niet wegkijken van de Russische schendingen van het internationaal recht.”

Aan de kant van de vrede

Of het Michel en von der Leyen gelukt is om China aan hun kant te krijgen over de oorlog, is weinig waarschijnlijk. De Chinese president en premier vertelden de EU-leiders dat Peking zou dat doen wat het kan om ervoor te zorgen dat Rusland en Oekraïne onderhandelen en zo tot een oplossing komen, meldt een bron van persbureau Bloomberg. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Xi Michel en von der Leyen gezegd dat de situatie in Oekraïne “heel bedroevend” is en dat Peking “aan de kant van vrede staat”.

Premier Keqiang beloofde dat China een constructieve rol wil spelen over de oorlog. “China heeft op zijn eigen manier vredesgesprekken gepromoot en zal dat blijven doen. Het zal blijven samenwerken met de internationale gemeenschap en de EU om de situatie te verzachten, de vijandigheden te stoppen, een nog grotere humanitaire crisis te vermijden en vrede terug te brengen.”