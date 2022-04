Zelfs producer begreep niet wat er gebeurde op de Oscars: “Chris Rock wou nadien niet dat Will Smith de zaal moest verlaten”

Toen hij Will Smith het podium zag oplopen, bereidde producer van de Oscars Will Packer zich voor op “een grappig moment”. In een interview met ‘Good morning America’ vertelt hij over de verwarring die ook bij hem heerste na de klap. En dat de politie bereid was om Will Smith ter plaatse te arresteren. “Chris Rock grapte backstage over het incident, maar ik zag dat hij in shock was.”