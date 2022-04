Mario Vandenbogaerde schopt het tot kwartfinales in Players Championship 9

De 48-jarige West-Vlaming, die begin dit jaar een PDC Tourkaart bemachtigde, zette Jake Jones (PDC-114) met 6-2, de Duitser Martin Schindler (PDC-53) met 6-1, de Ier Brendan Dolan (PDC-25) met 6-5 en de Let Razma Madars (PDC-44) met 6-4 opzij, voordat hij met 6-4 zijn meerdere moest erkennen in Dave Chisnall (PDC-14).

Chisnall had in de achtste finales ook al Kim Huybrechts (PDC-35) met 6-5 uitgeschakeld. Van de zes Belgische deelnemers moest alleen Geert De Vos (PDC-82) in de eerste ronde afhaken. Mike De Decker (PDC-64) won in de eerste ronde met 6-5 van de Australiër Simon Whitlock (PDC-24) en zorgde twee rondes later ei zo na voor een nog grotere stunt stunt. De 26-jarige Mechelaar bracht de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) op de het rand van de uitschakeling, maar in een elfde en beslissende leg was “Mighty Mike” net iets beter. Ook voor Brian Raman (PDC-99) eindigde het in de derde ronde. Daarin kreeg hij van Chris Dobey (PDC-32) een 6-0 om de oren. Dimitri Van den Bergh (PDC-8) verloor in de tweede ronde met 6-4 van Glenn Durant (PDC-31).

De overwinning was voor de Nederlander Danny Jansen (PDC-106), die in de finale de Engelsman Andrew Golding (PDC-84) met 8-6 het nakijken gaf. (belga)