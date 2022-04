Vier op een rij voor Lierse tegen W-Beveren, maar match kwartier stilgelegd na wangedrag van supporters

De competitiematch tussen Lierse en Waasland-Beveren werd vrijdagavond even onderbroken. Thuisfans - al zou het gaan om hooligans van FC Utrecht tussen de fans van Lierse - hadden een bommetje in het bezoekende supportersvak gegooid, met een enorme knal als gevolg. Alle spelers moesten meteen naar binnen. Na ongeveer een kwartier kon de match bij een 1-0-tussenstand wel hervat worden.

Met een schot van Limbombe over doel en een knal van Balde op de vuisten van Teunckens kwam de partij ook traag op gang. Net voor het halfuur had Jackers dan weer de perfecte kattenpoot in huis om Yagan van de openingsgoal te houden. Waasland-Beveren reageerde met een kopbal van Vukotic, die de lat scheerde.

Scoren deed Lierse meteen na rust. Schouterden vond op hoekschop de compleet vrijstaande Schuermans, die in stijl in de bovenhoek knikte. De thuisploeg leek gelanceerd. Naessens schoot langs, Jackers moest plat op een kopbal van Schouterden.

En dan uit het niets een luide knal. Plots werden van uit het thuisvak bommetjes richting bezoekende fans gegooid. Scheidsrechter Willems restte geen andere optie dan de partij een dik kwartier stil te leggen. Een aantal supporters van Waasland-Beveren liepen gehoorschade op, velen verkozen meteen de bus op te stappen. Een vijftiental Utrecht-hooligans zouden aan de basis liggen van de onregelmatigheden.

Na de hervatting waren de betere kansen nog voor de thuisploeg en besliste Naessens met een raak puntertje de partij. Daarmee ziet Waasland-Beveren zijn laatste hoop op de tweede plaats weggeblazen worden.