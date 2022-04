Heb jij een tip voor HBvL Onderzoekt? Laat het ons hier weten

Het team van HBvLOnderzoekt duikt diep in de regio om zaken uit te spitten en om verheldering te brengen in grote maatschappelijke dossiers. “Daarvoor leggen we ons oor te luisteren bij de lezer.” — © Luc Daelemans

Onderzoeksjournalistiek is geen exclusief domein voor grote kwaliteitskranten of televisiezenders. Bij HBvLOnderzoekt gaan we dieper graven om net die dossiers en verhalen in onze regio uit te spitten die anders misschien nooit gepubliceerd zouden worden. Onze redactie gaat op zoek naar documenten die we kunnen verifiëren en verhalen die we kunnen staven. En lezers kunnen ons daarbij helpen, door zaken aan te kaarten waar het volgens hen misloopt in onze samenleving.

“Als regionale krant willen we nog zwaarder inzetten op journalistiek onderzoek in onze regio”, zegt hoofdredacteur Indra Dewitte. “Het Belang van Limburg is al de waakhond van de provincie, dat zit in onze missie, maar we willen onszelf daar nog veel meer op profileren. Dat betekent dat we zaken gaan uitspitten, maar ook dat we grote maatschappelijke of moeilijkere dossiers willen uitzoeken om verheldering te brengen voor de lezer. We willen nog dieper in de regio duiken. We hebben op dat vlak ook een unieke positie. Onze hele redactie heeft een focus op 42 gemeenten en die kracht en toegang tot onze regio hebben grote mediakanalen niet. Wij brengen niet alleen nieuws dicht bij de mensen. We gaan het ook aan ze vragen. Waar liggen jullie wakker van? Wat gaat er fout in jullie gemeente? Over welk dossier willen jullie meer uitleg krijgen? We weten ook dat de lezer ons op dat vlak vertrouwt. Dat komt naar voor uit alle lezersonderzoeken.”

Corruptie

“We richten ons niet alleen op de grote thema’s zoals machtsmisbruik of corruptie”, zegt Dewitte. “Het is zeker niet de bedoeling om politici te gaan viseren. We willen net heel breed gaan in onze maatschappelijke thema’s, maar daarvoor gaan we vooral ons oor te luisteren leggen bij de lezers. Het hoeft ook niet altijd onthullende onderzoeksjournalistiek te zijn. Soms is het ook interessant om een moeilijker dossier helder uit te leggen, zoals onze bijdrage rond geothermie.”

Niet iedereen is even blij met onderzoeksjournalistiek. “We merken de laatste tijd dat er vaker gereageerd wordt met antwoorden van advocaten en bedreigingen met rechtszaken in sommige dossiers. Dat is een nieuwe realiteit en een uitdaging, maar dat betekent niet dat we ons regionaal onderzoek zullen laten temperen. Soms stoot je ook op echt grote onthullingen. De druk op de journalisten zal dan nog groter worden, maar dat betekent niet dat we dat uit de weg zullen gaan. Op dat vlak voelen we ons gesterkt omdat we als regionale krant deel uitmaken van een groter geheel als Mediahuis. Onze journalisten worden juridisch goed beschermd.”

HBvLOnderzoekt heeft geen vaste verschijningsdag. Onderzoeksjournalistiek is immers pas klaar als het onderzoek is afgerond. De bijdrages van onze journalisten mag u vanaf nu regelmatig verwachten in onze weekendbijlage HBvLPLUS.