Kamercommissie Gezondheid keurt prikplicht in de zorg goed

De Kamercommissie Gezondheid heeft vrijdagavond het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over de verplichte coronavaccinatie voor het zorgpersoneel goedgekeurd. Een concrete timing is er niet, maar de prikplicht gaat hoe dan ook nog niet meteen in.

Eind januari raakte de federale regering het eens over het principe van de verplichte vaccinatie voor het personeel in de zorg. Oorspronkelijk zou de verplichting ingaan op 1 januari, met een overgangsperiode van drie maanden. Daarna was sprake van een inwerkingtreding op 1 juli, met de mogelijkheid om met die timing te schuiven in functie van de epidemiologische situatie. Via een amendement is nu beslist om de prikplicht pas toe te passen na een beslissing in die zin van de ministerraad. Een concrete timing voor de inwerkingtreding is er dus niet.

De prikplicht in de zorg maakt al maanden het onderwerp uit van een fel debat. Onder meer de vakbonden in de sector verzetten zich ertegen, maar ook de oppositie stelt zich de vraag of het nog zo dringend is om de verplichting snel te stemmen in het parlement. Bovendien dreigt het personeel dat zich niet wil laten inenten tegen COVID-19 te worden geschorst of ontslagen, terwijl de zorgsector nu al met een personeelstekort kampt, klinkt het bij N-VA, Vlaams Belang en PVDA.

De tekst werd vrijdag na een hele namiddag debatteren uiteindelijk goedgekeurd in de Kamercommissie Gezondheid. De oppositie vroeg wel een tweede lezing, waardoor het ontwerp nog niet meteen naar de plenaire vergadering kan.