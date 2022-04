Het gat in de portefeuille is nóg wat groter geworden. Sinds oktober ging de regering bijkomend 4,3 miljard in het rood, waardoor het begrotingstekort nu al oploopt tot 20,7 miljard euro. En toch heeft de regering nog een pak extra geld gevonden om uit te geven, tot wel 2 miljard aan corona en Oekraïne. Daar staan geen besparingen tegenover.