Hasselt

3.300.000 euro. Dat is de vraagprijs voor een duplex penthouse van 274 m² in residentie Zuidzicht II aan de Kanaalkom in Hasselt. Inbegrepen zijn het hoogste zwembad en de hoogste boomgaard van de provinciehoofdstad. Ondernemer Wilfried Blocken (73) verkoopt de “villa in de lucht” om gezondheidsredenen.