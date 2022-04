Een trainer ontslaan wegens slechte resultaten is niet altijd zaligmakend. Dat bewees het bestuur van Nevok Gruitrode (2B). Ondanks een abominabele start (7 op 36) behield de club het vertrouwen in coach Peeters. En kijk, na een onwaarschijnlijke remonte (nu al elf wedstrijden op rij) is Nevok opgeklommen naar de vijfde stek én de koppositie in het derde periodekampioenschap.