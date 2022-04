De Fransman Éric Vidaud was nog maar zeven maanden chef van de inlichtingendienst. — © Benjamin Guillot-Moueix

Het hoofd van de Franse militaire inlichtingendienst moet opstappen. Reden? Éric Vidaud had de oorlog in Oekraïne niet voor­speld. “Het is makkelijk om hem de schuld te geven.”