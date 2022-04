Chauffeurs rijden bomen, borden en verlichtingspalen omver op veilige verkeerspleinen in Bree

Bree

Op de gewestweg N73 in Bree werden in 2016 twee verkeerspleinen aangelegd om de veiligheid te bevorderen. Maar in de realiteit maaien chauffeurs er sindsdien geregeld verlichtingspalen, bomen, verkeersborden en ander straatmeubilair omver. “Ze hebben hier chicanes aangelegd, maar slalommen doe je op een skipiste, niet op de openbare weg”, kaart gemeenteraadslid Rik Hertogs het probleem aan.