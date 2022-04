Brian Eastick (71) en Lommel SK hebben nog één punt nodig om ‘Operatie Redding’ succesvol af te ronden. Westerlo is zaterdag bij winst of bij een nederlaag van RWDM zeker van de titel. Ex-STVV-trainer Jonas De Roeck (42), Looienaar Kyan Vaesen (20) en Houthalenaar Rubin Seigers (24) willen met Westerlo geschiedenis schrijven in het Soevereinstadion.