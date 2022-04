Chris Hemsworth sluit miljoenendeal en het is niet voor een film

De Australische acteur Chris Hemsworth (38) is vooral bekend van zijn rol als Thor in de Marvel-films. Daarin is ook altijd te zien dat Hemsworth heel wat uren in de fitness doorbrengt. En laat dat nu net de reden zijn dat de acteur donderdag iets belangrijk aan te kondigen had.

Enkele jaren geleden creëerde hij de fitnessapp Centr. Met zo’n 200.000 gebruikers was de app al redelijk succesvol, maar nu zal die Hemsworth nog wel een pak meer opbrengen.

De app is deze week namelijk overgekocht door Marc Bezos, de jongere broer van Amazon-oprichter Jeff Bezos en covoorzitter van de investeringsgroep HighPost Capital. Zijn bedrijf wordt nu de grootste aandeelhouder van Centr en zal ook voor een fusie zorgen met een bedrijf gespecialiseerd in fitnesstoestellen.

Voor welk bedrag de app werd verkocht, is niet bekend. Maar Bloomberg meldt dat Centr na de overname en de fusie 200 miljoen dollar (181 miljoen euro) waard is.

(sgg)