Maak kennis met de mascotte en de hymne van het WK voetbal in Qatar: La’eeb en Hayya Hayya

Qatar en de wereldvoetbalbond FIFA hebben de mascotte van het WK voorgesteld: La’eeb. Dat is Arabisch voor een “crack” of een supergetalenteerde voetballer. La’eeb moedigt iedereen aan om in zichzelf te geloven.

La’eeb komt uit een parallele wereld waar alle mascottes leven, komen we va Khalid Ali Al Mawlawi te weten, de marketingverantwoordelijke van het WK. De mascotte is nieuwsgierig, vrolijk en speels. La’eeb is gehuld in typische Qatarese klederdracht.

In de aanloop naar de loting werd reeds de officiële hymne Hayya Hayya (Better Together) gepresenteerd. Het nummer wordt onder meer gezongen door de Qatarese artiest Aisha en de Amerikanen Trinidad Cardona en Davido.