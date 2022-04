Nieuw multifunctioneel gebouw ’t Hokk voor Peltse jeugd- en kinderopvang

In het Peltse Herent werd vrijdag het nieuwe multifunctionele gebouw achter het ontmoetingscentrum officieel in gebruik genomen. Het complex van 1,7 miljoen euro krijgt de naam ‘’t Hokk’ , een verwijzing naar de kinderopvang, de school en de jeugdverenigingen die er onderdak vinden.

In 2019 werd het plan om de Herentse jeugdverenigingen KLJ en KSA onder te brengen in een gedeelte van de parochiekerk begraven wegens een te duur prijskaartje. Maar de nood aan nieuwe lokalen bleef, en er werd gekozen voor een nieuwbouw achter De Vranken. Hierin zou dan ook een nieuwe kinderopvang worden voorzien, net zoals een lerarenkamer en overdekte speelplaats voor de naastliggende basisschool Helibel.

Het resultaat is nu in gebruik genomen en het multifunctioneel complex zal al snel een belangrijke rol vervullen in het Herentse dorpsleven. In het bijzijn van de burgemeester Frank Smeets (CD&V) onthulden enkele schoolkinderen dat uit vier suggesties de inwoners overwegend hadden gekozen voor “’t Hokk” als naam , een verwijzing naar Helibel, Opvang, KLJ en KSA. GVB