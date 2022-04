Wegkapitein Matteo Trentin: “Tadej Pogacar kan in de finale van de Ronde ook alleen zijn plan trekken”

De 32-jarige Matteo Trentin heeft de opdracht gekregen van sportdirecteur Fabio Baldato om Tadej Pogacar bij te staan in zijn tocht tussen Antwerpen en Oudenaarde. De Italiaan van UAE Emirates werd wel ziek in Parijs-Nice en verliet de Franse rittenkoers voortijdig. Daarna volgden voor hem nog Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. In die laatste koers nam hij Tadej Pogacar ook al op sleeptouw.

“Ik kom van ver terug, dat zorgt ervoor dat ik niet optimaal naar deze Ronde van Vlaanderen kan toeleven. Ik was al blij dat ik weer kon hervatten in Gent-Wevelgem en daarna in Waregem”, zegt Trentin. “Maar echt honderd procent ben ik nog niet. En dat moet je in de Ronde van Vlaanderen wel echt zijn als je een rol van betekenis wil spelen.”

Zondag moet Trentin zijn kopman Tadej Pogacar opnieuw over de Vlaamse wegen loodsen. “Ik ken die wegen en de Vlaamse koersen nu wel al een beetje. Vandaag verkenden we met Tadej een belangrijke deel van het parcours. Maar als je echt alles tot in de details wil gaan bekijken, dan heb je voor een koers als de Ronde van Vlaanderen vijf dagen nodig. Die tijd hadden we nu niet. Trouwens Pogacar kan in volle finale wel alleen zijn plan trekken. Daarvoor is hij zeker sterk genoeg. Wij starten alvast met een goed gevoel komende zondag. Natuurlijk kan Pogacar bij zijn eerste deelname de Ronde winnen. Hij heeft er de benen en vooral het hoofd voor.”