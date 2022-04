“Werken met een oven van 300 jaar oud is een zaligheid”, vertelt Jordy Skoropinski. — © luc daelemans

Genk/Balen

Vanaf zaterdag 2 april kan je in het Openluchtmuseum in Bokrijk brood of ander lekkers kopen van Mariën Meesterbakkers. Het ambachtelijke familiebedrijf uit Balen volgt daarmee Slow Bakery Egt op, dat de bakkersmuts aan de haak hing.

