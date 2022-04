Gingelom/Oudsbergen

Op Play4 bewezen ze met ‘Dancing with the Stars’ al dat ze graag dansen op zaterdagavond. Met het nieuwe ‘Come Dance with Me’ zetten ze die traditie verder. Deze keer gaan kinderen samen met hun ouders de competitie aan. Ook Limburg is vertegenwoordigd: Sou danst met papa Jaouad. Zhenya vormt een duo met haar mama Cindy.