Sportkampen, skireizen, paasfeesten. Een paasvakantie waarin alles kan zoals we het zo lang gewoon waren, dat was ook alweer drie jaar geleden. Er geldt geen enkele corona-restrictie. Toch belanden er elke dag zo veel mensen in het ziekenhuis door corona dat de wijzer van de barometer eigenlijk op rood staat. Hoe de situatie in de ziekenhuizen is? “Heel zwaar.”