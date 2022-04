Metejoor over zijn debuut bij ‘The voice kids’ en faalangst: “Het systeem van de juf heeft me getekend voor het leven”

Hij dacht vroeger: Hoe zalig moet het niet zijn om Bart Peeters of Clouseau te zijn? Ze hebben alleen maar hits en hebben hun fans zo mee tijdens concerten. Vandaag is Metejoor (31) zelf zo’n hitmaker, goed voor een handvol nummer 1-noteringen en uitverkochte zalen. De revelatie in de Vlaamse showbizz mag nu ook jonge talenten coachen in ‘The voice kids’. En dan te zeggen dat hij tot vijf jaar geleden bijna tenonderging aan faalangst.