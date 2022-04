Sep Vanmarcke is fit, maar mist Ronde van Vlaanderen noodgedwongen: “Dieper kan je als ploeg niet vallen”

Sep Vanmarcke zal er zondag niet bij zijn in de Ronde van Vlaanderen. “Het zou mijn dertiende opeenvolgende keer geweest zijn dat ik aan de start van de Ronde van Vlaanderen stond, maar het heeft niet mogen zijn”, reageert de West-Vlaming. Omdat zijn ploeg Israel-Premier Tech bij gebrek aan renners forfait moet geven, houdt Vanmarcke zondag dan maar een lange training. “Daarna kijk ik wel even op televisie.”

Vanmarcke had het donderdagmorgen voelen aankomen. “We waren woensdag nog met drie in Dwars door Vlaanderen maar dan zei Taj Jones al vlug: ‘mijn neus zit verstopt. Ik heb niet de minste kracht.’ Dan wist ik het wel.”

“We hebben gewoon niet meer voldoende renners. Rudy Barbier viel met corona uit en ook onze kok testte positief. Ik vrees dat er nog gaan volgen. Het dieptepunt is bereikt. Dieper kan je als ploeg niet vallen dan gewoon niet voldoende profs te hebben om de Ronde te rijden”, aldus de 33-jarige West-Vlaming. “Niet dat ik dit keer in de Ronde van Vlaanderen een rol van betekenis zou spelen, maar ik was er graag bij geweest. Om deel uit te maken van het peloton. Gewoon omdat ik elk jaar de Ronde wou rijden. Ik was nog niet voldoende goed om mee te spelen. Die griep blijft maar aanslepen. Het begon voor Nokere Koerse. Ik hoest nog altijd, heb nog wat slijmen. Zoals elke andere mens.”

Vanmarcke vertrekt maandag dan op stage naar Denia. “Ik kon ook langs hier blijven om te proberen de Amstel Gold Race mee te pikken, maar ik heb dan maar beslist om alles op Parijs-Roubaix te zetten. Ik ga een week in warm weer gericht gaan trainen. En herbegin in de Brabantse Pijl. Ik hoop dat ik na een winter vol zorgen met de knie en nu die aanslepende gezondheidsproblemen in de ploeg dan eindelijk vertrokken ben voor toch nog een goed seizoen”, besloot Sep Vanmarcke.