Rijdt hij of rijdt hij niet? Bij Jumbo-Visma konden ze ook vanmiddag niet bevestigen of Wout van Aert zondag wel of niet aan de start staat van de Ronde van Vlaanderen. Tiesj Benoot en Christophe Laporte namen alvast de ‘honneurs’ waar in de persbabbel voorafgaand aan Vlaanderens Mooiste.