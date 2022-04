WHO waarschuwt: “Volgende pandemie zal ontstaan door insecten. Risico wordt groter en groter”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lanceert een nieuw initiatief om virussen te bestrijden die door insecten meegedragen worden. Bij die lancering waarschuwt de WHO ervoor dat het risico op een nieuwe pandemie groter wordt en waarschijnlijk zal veroorzaakt worden door zo’n virusdragend insect.

“We hebben een Covid-19-pandemie van twee jaar achter de rug en we hebben op de harde manier geleerd wat het betekent niet voldoende voorbereid te zijn op gebeurtenissen met een grote impact.” Dat zei Dr. Sylvie Briand, directeur van het Global Infectious Hazard Preparedness team van de WHO, donderdag tijdens een briefing. Deskundigen proberen daarom nu strategieën op te zetten om een herhaling van de Covid-19-pandemie te voorkomen.

Volgens de WHO zou de volgende pandemie veroorzaakt kunnen worden door insecten zoals muggen en teken. Zij vormen volgens de experten een “toenemend” risico. Zij kunnen namelijk virussen zoals Zika, gele koorts, Chikungunya en dengue meedragen. Die virussen, ook wel arbovirussen genoemd, staan daarom bovenaan de lijst voor de volgende potentiële uitbraak die zou kunnen leiden tot een pandemie. Dat vooral doordat bijna vier miljard mensen in tropische en subtropische gebieden leven, wat de ideale omgeving is voor zulke ziekten.

Momenteel bestaan er voor die ziekten ook bijna geen effectieve behandelingen. Met de uitzondering van gele koorts. Daarvoor hebben we vandaag wel al een vaccin.

Donderdag kondigde de WHO daarom de lancering van het nieuwe Global Arbovirus Initiative aan. Zij zullen alle initiatieven, die werken rond de bestrijding van zulke arbovirussen, bundelen.

