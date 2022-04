De Gentse Frederik de Vreese, 25, heeft er geen leuke vakantie op zitten in Thailand. Dinsdag werd hij in Bangkok bestolen toen hij op stap was. Een sekswerker sprak hem aan en leidde hem af terwijl ze zijn ketting pikte. “Ik heb klacht ingediend bij de politie en hoop haar door haar opvallende tattoo terug te kunnen vinden”, klinkt het.