Onze TV-tips: Kamiel Spiessens, een bijzonder rusthuis en een relatieadviseur

Oesje!

Eén, Za, 21.30u

De ultieme familiefilm met Chris Van den Durpel en Geena Lisa uit 1997. Wist je dat deze speelfilm in de top 10 staat van meest bezochte Vlaamse films ooit? Van den Durpel maakte de film toen hij op het hoogtepunt van zijn succes was en met Typisch Chris 1,5 miljoen kijkers scoorde. In deze film krijgt de slissende keuterboer het aan de stok met een burgemeester en een bouwpromotor die een recreatiepark willen bouwen op de plek waar de boerderij van Kamiel staat.

Some Kind of Heaven

Canvas, Zo, 22.05u

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het rusthuis. En dan kan je er maar beter voor zorgen dat je in een instelling terechtkomt waar alles prima verloopt. The Villages is een utopische versie van het Amerika van weleer: brede straten, perfect onderhouden gazon én heel wat activiteiten om de gouden jaren zo aangenaam mogelijk door te brengen. We maken kennis met vier bewoners van het grootste rustoord in de Amerikaanse staat Florida.

Hitch

VTM 3, Za, 20.25u

Enkele dagen geleden zorgde hij nog voor grote controverse op de Oscars. Vanavond keren we terug naar 2005 toen Will Smith met deze romantische komedie een grote blockbusterhit te pakken had. Hij kruipt in de huid van Alex, een professionele relatieadviseur. Hij begeleidt mannen in hun zoektocht naar de ware liefde. De film won onder andere een Teen Choice Award, en is ook een van de beter ontvangen films van de acteur. (tove)