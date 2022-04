Thierry (38) werd jarenlang mishandeld door zijn vrouw: “Iedereen lachte mij uit, zelfs de politie”

“Zes jaar lang ben ik mishandeld door mijn echtgenote. Ze schold me uit en vernederde me, krabde mijn gezicht tot bloedens toe en sloeg er op los. Ik durfde het aan niemand te zeggen, want een man moet toch zijn mannetje kunnen staan, niet? En toen ik eindelijk de schaamte overwon, werd ik niet geloofd of uitgelachen. Ook door de politie.” Slechts 1 op 10 mannelijke slachtoffers van partnergeweld doet daarvan aangifte. Met een praatgroep voor mannelijke lotgenoten hoopt Thierry Catry (38) dat een hardnekkig taboe eindelijk kan sneuvelen.