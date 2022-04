De (april)vis is gevangen! Lach hier mee met de beste 1 april-mopjes

1 april is dé dag in het jaar dat je je vrienden en collega’s eens goed bij de neus kan nemen. Iedereen doet vandaag zijn leukste lolbroek aan, en dat zorgt voor enkele opmerkelijke aprilvisjes.

“Conner Rousseau brengt eerste single uit”

Door zijn deelname aan ‘The Masked Singer’ krijgt Conner Rousseau nogal eens de opmerking dat hij ‘niet professioneel genoeg overkomt’ als partijvoorzitter van Vooruit. Aan de andere kant kwam zijn aankondiging van eerder deze week daardoor des te geloofwaardiger over.

“#hogeschoolmetdeleasewagen”

Hogeschool UCLL vindt dat ‘zijn studenten in grote mate flexibel moeten inspelen op regionale noden’, en stelt daarom 10 leasewagens beschikbaar. De auto’s zullen rijden op appelsap of perensap.

“Alle Belgische snelwegen zijn vanaf vandaag tolwegen”

Dat meldt gocar.be op zijn website. Om maximale inkomsten te garanderen, zullen zowel reizigers als de lokale bevolking de péage moeten betalen. Enkel dure elektrische voertuigen mogen een speciale rijstrook nemen die de tolweg omzeilt.

“Lidl veilt NFT-eieren”

De Duitse supermarktketen Lidl surft mee op de NFT-golf en introduceerde op 31 maart virtuele paaseieren. In het filmpje zijn verschillende eieren te zien, met elk een uniek ontwerp. Het bericht werd wel een dag te vroeg geplaatst. Hierdoor vragen veel mensen zich af of het wel om een grapje gaat.

“Battenburg-patroon voor hoofdkantoor politie Antwerpen”

Naar goede gewoonte proberen ook de politieagenten van de Zone Antwerpen ons beet te nemen. De Antwerpenaren zelf zijn het intussen al gewend, en zien dwars door de fratsen van het korps heen.

“Hema lanceert onderbroek van de toekomst”

Sommige mensen draaien hun onderbroeken sowieso al binnenstebuiten, of dat nu de bedoeling is of niet. Hema besluit hier slim op in te pikken en komt met boxershorts van bio-katoen die draagbaar zijn langs twee kanten.

“De Volksjury biecht eigen ‘misdaad’ op”

Laura en Silke (of is het Silke en Laura?) van de podcast ‘De Volksjury’ plaatsten een filmpje op hun Facebookpagina met een wel heel onverwachte bekentenis.

“Bokrijk moet 17 panden teruggeven aan Antwerpen”

‘Antwerpen Stad, en de rest is parking’ is geen onbekende uitspraak, maar nu lijkt het alsof ’t Stad een stukje van die ‘parking’ komt opeisen. Antwerps schepen voor Toerisme Koen Kennis laat namelijk weten dat openluchtmuseum Bokrijk in Genk dringend een reeks historische gebouwen moet teruggeven aan de stad Antwerpen.

Back to the roots voor Dante Vanzeir: Beringenaar trekt naar ex-club van papa Michel

Dante Vanzeir zit momenteel bij leider Union nog zijn laatste schorsingsdag uit, maar de Beringenaar denkt ook al aan volgend seizoen. Na de play-offs met de Brusselaars trekt Vanzeir volgend seizoen naar KVK Wellen, een absolute toptransfer voor de club waar ook vader Michel aan de slag was.