Van 17 graden in Gent-Wevelgem naar 7 graden in de Ronde van Vlaanderen: de thermometer nam de voorbije dagen een flinke duik en dat zal het peloton gevoeld hebben. “Op deze momenten is het belangrijk om je in dunne lagen aan te kleden”, getuigt ploegleider Marc Wauters van Lotto Soudal.