Mechelse raadkamer laat CEO van PostNL vrij onder voorwaarden

De advocaten van de drie verantwoordelijken van PostNL die sinds dinsdag in de cel zaten op beschuldiging van verboden terbeschikkingstelling, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en mensenhandel kwamen vrijdagmiddag na twee uur pleiten pas de raadszaal buiten. Bij het buitenkomen zei meester Michaël Verhaeghe, die de verdediging van CEO Rudy Van Rillaer voor zijn rekening neemt, nog: “Wij hebben ruim de kans gekregen om ons pleidooi te houden en hebben alles gezegd wat we te zeggen hadden.”

