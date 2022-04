Britse prins Andrew in fraudezaak verwikkeld

Prins Andrew is in een fraudezaak verwikkeld die momenteel door het gerecht behandeld wordt, zo blijkt uit documenten die de pers vrijdag heeft onthuld. De prins zou grote bedragen van een Turkse zakenman ontvangen hebben.

De hertog van York en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson komen in opspraak in een geschil tussen Nebahat Isbilen, een Turkse vrouw van in de 70 jaar oud, en Selman Turk, een Turkse zakenman die in Londen gevestigd is. De vrouw zou de zakenman gevraagd hebben haar activa weg te halen uit Turkije, waar haar echtgenoot in de gevangenis was opgesloten. Het geschil wordt voor het High Court in Londen behandeld.

Volgens documenten uit het proces waarnaar de Britse pers verwijst, kregen de prins en zijn ex-vrouw “belangrijke bedragen” van de gewezen bankier, die ervan beschuldigd wordt dat hij zowat 40 miljoen pond (47 miljoen euro) verduisterde van Isbilen. “Het geld werd gebruikt voor doeleinden buiten mevrouw Isbilen om, bijvoorbeeld voor belangrijke bedragen die aan prins Andrew en Sarah Ferguson werden betaald”, zo pleit de verdediging van de Turkse vrouw.

Volgens de Britse krant The Telegraph kreeg de prins ruim een miljoen pond. Prins Andrew heeft het geld nadien terugbetaald, maar weigert elk antwoord op vragen van de advocaat van Isbilen, schrijft The Telegraph.

Volgens de aanklaagster gebeurde de betaling van het geld in november 2019, enkele dagen nadat de zakenman een prijs gewonnen had in een wedstrijd voor ondernemers die door de prins georganiseerd was.