Tony Mertens: “Ons DNA ligt in eerste provinciale of derde afdeling.”

Torpedo Hasselt is één van de vijf eersteprovincialers die de licentie hebben aangevraagd en bekomen. Promoveren naar nationale via de eindronde zit er dus in voor de derde Hasseltse club.. “Wij willen dat ook echt”, zegt voorzitter Tony Mertens. Gelet op de aftandse accommodatie en het feit dat men gaat zweren bij nog meer jeugd verbaast dat toch even.