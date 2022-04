Politie vindt 5 foetussen in het huis van anti-abortusactiviste

Politie vindt 5 foetussen in huis van anti-abortusactiviste. — © KameraOne

De politie van Washington D.C. heeft tijdens een huiszoeking bij een anti-abortusactiviste vijf foetussen die in koelboxen en -zakken werden bewaard, in beslag genomen. De agenten vielen het huis van Lauren Handy (28) binnen omdat er “mogelijk biologisch gevaarlijk materiaal” lag. Handy is de leider van de Progressive Anti-Abortion Uprising, een groep die tegen abortuswetten strijdt.