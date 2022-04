Advocaten bestuursleden PostNL verlaten raadkamer na lang pleidooi

De advocaten van de drie verantwoordelijken van PostNL die sinds dinsdag in de cel zitten op beschuldiging van verboden terbeschikkingstelling, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en mensenhandel hebben na twee uur pleiten de raadszaal verlaten. Zij wachten nu de beslissing van de raadkamer af, die wordt vrijdag in de late namiddag verwacht.

De raadsmannen wilden slechts een korte reactie kwijt na het verlaten van de zittingszaal. “Wij hebben ruim de kans gekregen om ons pleidooi te houden en hebben alles gezegd wat we te zeggen hadden”, zei meester Michaël Verhaeghe, die de verdediging van CEO Rudy Van Rillaer voor zijn rekening neemt. “Nu is het vol spanning afwachten maar we zijn zeker dat de raadkamer onze pleidooien goed in overweging zal nemen.”

“Wij zijn zeer dankbaar dat we ons verhaal hebben mogen doen”, vulde meester John Maes, advocaat van operations manager John de Bruyn aan. “We hebben vandaag gepleit over de invrijheidsstelling van onze cliënten, zij zitten op een plaats waar ze niet thuishoren en moeten daar zo snel mogelijk weer weg.”

Over de inhoud van het dossier wensten de advocaten geen commentaar te geven. “Wij zijn hier enkel om het te hebben over de aanhouding en de vraag voor hun vrijlating”, zei Verhaeghe kort.

Meester Jan-Pieter Everts nam de verdediging van de derde verdachte op zich. Hij wenste niets meer toe te voegen aan de reacties van zijn confraters.