Kobe Lecompte lanceert derde boek over alcholverslaving

Het derde boek van Kobe Lecompte, auteur en ervaringsdeskundige binnen alcoholverslaving, ligt op tafel. In zijn praktijk buigt de auteur ook dagelijks de negatieve aspecten van alcoholisme om in en positief verhaal. Het boek is helend, ook voor mensen met een andere verslaving.

Kiezen voor een nuchter leven, zoals het derde boek van Lecompte heet, is in de eerste plaats een (zelf)hulpboek over ontwenning van alcoholisme vanuit een treffende en helder verwoorde persoonlijke ervaring. “Het is aangevuld met getuigenissen van voetbalster Tessa Wullaert, Delphine Lecompte, Prof. dr. Dirk De Wachter en foto's van Saskia Vanderstichele”, zegt auteur Kobe Lecompte. “In mijn boeken probeer ik meer te doen dan alleen een verhaal te vertellen. Ik wil de lezer wat positieve levensfilosofie meegeven.” Naast schrijven begeleidt Kobe ook mensen met een alcoholprobleem, partners, of vrienden van een probleemdrinker.

Het boek is te verkrijgen via elke (online) boekhandel. Info: www.delaatstedruppel.com