Okra Groot-Peer organiseert infoavond over vroegtijdige zorgplanning

Op 31 maart organiseerden de verschillende Okra-verenigingen van Groot Peer samen een infoavond rond vroegtijdige zorgplanning in het parochiecentrum in Peer. Spreker van de avond was Monique De Raeve van CM Limburg.

De infoavond kon rekenen op heel wat belangstelling. Er werden heel wat interessante levensvragen besproken: weten jouw naasten wat jij belangrijk vindt? Welke keuzes zou je maken in bepaalde situaties? Hoe zit de wetgeving in elkaar of wie kan mij bijstaan als ik mezelf niet meer voldoende kan uitdrukken? Ook het praktische luik van formulieren en documenten kwam aan bod. Spreker Monique De Raeve van CM Limburg behandelde al deze onderwerpen en gaf duidelijke en praktische info aan de aanwezigen.

Een volgend infomoment is gepland op donderdag 21 april om 19 uur in het ontmoetingscentrum van Kleine-Brogel. Dan zal een notaris een uiteenzetting geven over erfrecht en zorgvolmachten. Inschrijven kan via Luk Alders (lukalders@skynet.be of 0477/38.35.57)