BuSO Ter Engelen op avontuur in de Mobibus

“Omdat er drie verschillende workshops zijn in en rondom de bus, werden we ingedeeld in drie groepjes”, klinkt het op de school. “De eerste workshop ging over zichtbaarheid en vond plaats achteraan in een donkere ruimte in de bus. De tweede workshop ging over de dode hoek. Daar moesten we enkele opdrachtjes doen rondom de bus. De laatste workshop was een quiz over gedrag en attitudes. Het was een heel leerrijke voor- en namiddag voor onze leerlingen. Achteraf mochten ze zelf ook eens achter het stuur van de bus gaan zitten.”