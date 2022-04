Soroptimist helpt Kind en Taal

C-mine heeft een prachtig podium dat geliefd is bij gerenommeerde dansgroepen. Soroptimist Genk bood er een dansvoorstelling aan van de alom geprezen Anne Teresa De Keersmaeker met een voorafgaande receptie, verzorgd door vrijwilligers van de Wereldwinkel. De opbrengst van de avond is bestemd voor de vzw Kind en Taal. Het doel van Kind en Taal is de interactie tussen ouder en kind stimuleren als hefboom in de strijd tegen kansarmoede en zo de onderwijskansen van de kinderen verbeteren.

In 17 Limburgse gemeenten, waaronder Genk, organiseert Kind en Taal daartoe acties. Zo is er onder meer een app ontwikkeld om de taalvaardigheid van peuters en kleuters de stimuleren. De financiële steun van Soroptimist zal gebruikt worden om deze app uit te breiden en om materialen aan te kopen voor huisbezoeken bij Genkse gezinnen. Monique Cornelis van Soroptimist Club Genk overhandigde een cheque van 1.000 euro aan Semra Abotay, coördinator voor Kind en Taal in Genk.