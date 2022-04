Palestijnse avond van Broederlijk Delen

Meer dan honderd aanwezigen waren er op de Palestijnse avond in de parochiezaal van de Bret. Het werd een indringende, maar ook een stemmige avond.

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid en zet in deze vastentijd in op veranderen door te delen en ter herverdelen. Om dat te illustreren, zijn er een aantal verhalen. Zoals het verhaal uit Palestina, waar jongeren via dans en theater uitdrukking geven aan emoties en dromen en opgroeien tot mondige en veerkrachtige mensen. Rond dit verhaal bouwde pastoor Tjeu Neyens een avond uit. Die begon met een Palestijnse maaltijd, bereid door twee Palestijnse gezinnen uit het Genkse: falafel met humus en groentjes met zwarte thee en een dessertje.

Vervolgens vertelde een beleidsmedewerkster van Broederlijk Delen over het leven in de Gazastrook. Door de Israëlische blokkade groeit er een hele generatie Palestijnen op die nooit vrijheid gekend heeft. Die jonge bevolking heeft heel weinig perspectief, maar vindt toch een uitlaatklep in de workshops van de jongerentheatergroep ‘Theatre Day Productions’. Creativiteit en verbeelding doen immers wonderen. De avond werd afgerond met een gezellige dansworkshop.