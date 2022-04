BuSO Ter Engelen leert over de dode hoek

De chauffeur leerde de zwakke weggebruikers hoe ze moeten omgaan in het verkeer. Zo legde hij uit dat je niet in de verkeerde richting moet wandelen of fietsen en dat de vrachtwagen een lange remafstand nodig heeft. Meerdere vrachtwagens nemen de nodige voorzorgsmaatregelen door camera's achteraan te plaatsen of met een fietsenvanger, die fietsers wegduwt van de wielen van de vrachtwagen. Maar iets wat jezelf ook kan doen als je naast de vrachtwagen staat, is kloppen op de deur zodat de bestuurder weet dat er iemand is. Goede communicatie is altijd belangrijk. De workshop was zeer leerrijk en heel informatief, dus een hartelijk bedankje aan transportbedrijf Gheys.