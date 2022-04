Zeiljacht van Jacques Brel is nu definitief beschermd

De Askoy II is een van de grootste stalen zeiljachten gebouwd in België na de Tweede Wereldoorlog. Het schip werd in 1960 te water gelaten. Zanger Jacques Brel kocht het in 1974. Hij leerde ermee zeilen, trok ermee naar de Markiezenarchipel in Frans-Polynesië en verkocht het schip weer in 1976. In 1994 strandde het tijdens een storm op een strand in Nieuw-Zeeland. Daar lag het meer dan tien jaar te verkommeren. De broers Staf en Piet Wittevrongel uit Blankenberge lieten de boot eind 2007 opgraven en in 2008 overkomen naar België, waar ze een ambitieus restauratieproject startten.

De eerste eigenaar van het jacht was de Antwerpenaar Hugo Van Kuyck, vooral bekend als architect van heel wat vooruitstrevende modernistische gebouwen uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Zo ontwierp hij, of werkte mee aan, onder meer de sociale huisvesting op de Luchtbal, de gebouwen van Bell in Antwerpen en het Rijksadministratief Centrum en de Generale Bank in Brussel.

“De levensverhalen van zowel de eerste eigenaar van het schip als het schip zelf hebben een grote historische waarde”, zegt Diependaele. “De Askoy II was het schip waarmee Jacques Brel naar de Markiezenarchipel in de Stille Oceaan zeilde. Ook heeft het schip een belangrijke industrieel-archeologische waarde, als een van de grootste stalen zeiljachten ooit in België gebouwd.”