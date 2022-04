Zonnigste en droogste maart sinds begin metingen

De zon maakte flink overuren in maart. De afgelopen maand scheen de zon in Ukkel 227 uren en 14 minuten, tegen normaal 125 uren en 45 minuten. Hiermee werd het vorige absolute record, met metingen sinds 1887, van 1931 verpulverd, met toen 213 uren en 49 minuten zon in Ukkel. Dat meldt het KMI vrijdag in het klimatologisch maandoverzicht.

De gemiddelde zonneschijnduur van een zomermaand (juni - augustus) ligt tussen 192 en 204 uren. Maart 2022 was dus een stuk zonniger dan de gemiddelde zomermaand. In maart zijn de dagen bovendien korter dan tijdens de zomer - gemiddeld 12 uur tegenover 14-17 uur - wat het des te opvallender maakt dat de zonneschijnduur afgelopen maart hoger lag dan tijdens de gemiddelde zomermaanden.

Het opmerkelijke record zonneschijnduur gaat samen met de evenaring van twee records en een nieuw record voor de bewolkingsgraad (metingen vanaf 1931). “Net als in 1933 en 2014 werd er geen enkele volledig betrokken dag geregistreerd, tegen normaal 5,3 dagen. Er waren slechts zes dagen met een zwaar bewolkte hemel, tegen normaal 14,2 dagen. Dat is een evenaring van het record van 1931, 1953, 1995 en 2014. Er waren tot slot liefst 15 dagen met een licht bewolkte tot heldere hemel, waar dat normaal 4,6 dagen zijn. Het vorige record (14 dagen) dateerde van 2011”.

In Ukkel viel de afgelopen maand slechts 2,2 mm neerslag, tegen normaal: 59,3 mm. Ook dat is een nieuw absoluut record (metingen sinds 1833). Het vorige record met 4,2 mm dateerde van 1993. Die geringe hoeveelheid viel nog gespreid over 4 dagen. Normaal telt maart 15,7 dagen neerslag. Enkel in 1993 waren er nog minder neerslagdagen: 3 dagen.

Ook elders was het droog. Vooral in de Kempen en Brabant viel er de eerste 30 dagen in totaal minder dan 1 mm neerslag. De uiteindelijke totalen lagen hier tussen 2 en 8 mm. De meeste neerslag viel in Belgisch Lotharingen en aan de kust, met ongeveer 40 procent van de normale hoeveelheid.

Bij de temperaturen valt de hoge gemiddelde maximumtemperatuur op. Die bedroeg 13,7° Celsius in Ukkel (normaal: 10,9°C) en is daarmee samen met 2017 de tweede hoogste voor maart sinds het begin van de waarnemingen in 1892. Het record blijft voor 2014 (14,2°C). De gemiddelde temperatuur in Ukkel lag met 8,6°C ook boven de normale waarde (7,1°C).