Steven Van Gucht: “Druk op zorg blijft hoog door combinatie van Covid-19 en griep”

Tussen 21 en 27 maart werden per dag gemiddeld 11.183 besmettingen met Sars-Cov-2 vastgesteld, dat is een stijging met 6 procent ten opzichte van de week ervoor. De veertiendaagse incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 1.322 per 100.000 inwoners. De omikronvariant BA.2 is de laatste twee weken dominant geworden met meer dan 90 procent van de onderzochte stalen. BA.1/BA.1.1 vertegenwoordigt nog 9,8 procent.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is op weekbasis met 17 procent gestegen tot gemiddeld 220 per dag. Het aantal bezette bedden op intensieve, namelijk 127, heeft zich echter gestabiliseerd (+3 pct) ten opzichte van de vorige periode van zeven dagen. De zevendaagse incidentie van het aantal ziekenhuisopnames is nu 13,3 per 100.000 inwoners.

Het gemiddelde aantal raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige symptomen is aanzienlijk gestegen tot 764 per 100.000 inwoners per dag. Vorige week waren dat er nog 445. Daarbij zitten ook mensen die besmet zijn met het coronavirus. Daarmee ging de griepepidemie van lage naar gemiddelde intensiteit.

“Het blijft daarom belangrijk om een basisvoorzichtigheid aan de dag te leggen”, benadrukt Van Gucht. “Laat je testen bij symptomen, blijft thuis bij ziekte en draag een masker op het openbaar vervoer. Wanneer je samenleeft met een besmette huisgenoot, is het belangrijk om jezelf dagelijks te testen of een masker te dragen wanneer je activiteiten met anderen plant. Blijf ook zorg dragen voor een goede ventilatie op plaatsen waar mensen binnen samenkomen.”