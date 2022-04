CEO Frank Glorieux neemt ontslag bij Cycling Vlaanderen

Het ontslag van de Gentse jurist hing al een tijdje in de lucht. Glorieux was in een conflictsituatie terechtgekomen met zijn raad van bestuur over budgetten en werking. Er was daarbij discussie over de kosten, en ook de grote aandacht voor vele vrouwenprojecten zat een aantal bestuurders dwars.

Glorieux zorgde enkele maanden geleden nog voor de aanwerving van oud-kampioene Jolien D’hoore, als boegbeeld voor de diverse projecten rond het vrouwenwielrennen. Cycling Vlaanderen pakte dat langs diverse kanten vast met projecten als Kopvrouwen, Zij aan Zij, de Ladies Cycling Trophy, enz. D’hoore werd niet alleen voor pr-activiteiten aangeworven, ze engageerde zich ook om concreet de leiding te nemen in heel wat initiatieven.

Glorieux kwam eind 2016 in dienst bij Cycling Vlaanderen, na een externe headhunting. Hij begon zich meteen te omringen met een jonge ploeg, die zich richtte op een modernere aanpak van het wielrennen. Vooral de gebrekkige instroom van jongeren en vrouwen in de koers - al bij al nog een zeer gesloten milieu - baarde hem zorgen. Daarnaast werkte hij ook aan de uitbouw van fietsinfrastructuur - met de realisatie van nieuwe open wielerbanen - en zette hij projecten op poten waarbij jongeren op een veiliger manier konden trainen op de openbare weg.

Onder Frank Glorieux groeide het aantal leden van Cycling Vlaanderen ook verder. Vorig jaar klopte de organisatie af op 78.292 leden. Het aantal actieve fietsers steeg in vijf jaar tijd van 48.383 naar 55.984, het aantal clubs steeg in dezelfde periode van 1.273 naar 1.505.

Cycling Vlaanderen is ook de officiële organisatie voor jeugdwielrennen in Vlaanderen. Ze heeft haar thuisbasis bij het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent.

