Leerlingen Sint-Gerardus maken kunstwerken voor in uitvaartcentrum

Met het (h)ARS project gaat Sint-Gerardus creatief aan de slag met hun leerlingen. Samen maken ze warme kunst voor bedrijven. “Wij hebben onze stoute schoenen aangetrokken en hen gecontacteerd met een speciaal verzoek: op maat gemaakte kunst voor in ons uitvaartcentrum, in het thema van rouw en verlies”, zegt Valerie Theuwissen van Uitvaartzorg Jorissen. “Ze waren dadelijk enthousiast. Zo gingen zeven leerlingen samen aan de slag rond dit moeilijke onderwerp. Maandenlang zijn ze hier samen aan bezig geweest met als resultaat vier prachtige schilderijen.”

Leven vieren

Maandag 28 maart kregen die kunstwerken hun definitief plaatsje in het uitvaartcentrum. “Dat gebeurde met een officiële inhuldiging waarop iedereen welkom was”, aldus Theuwissen. “Ook enkele van de fiere kunstenaars zelf waren hierop aanwezig. We kregen dan ook een woordje uitleg over de diepere betekenis achter de schilderijen.”

“Elk schilderij is eigenlijk een voorstelling van de hemel”, zegt Theuwissen. “Daarvoor gebruikten de leerlingen verschillende kleuren. De donkere kleuren, omdat we ons ook vaak ‘donker’ voelen bij een verlies. De lichtere kleuren zijn er omdat we denken dat de hemel geen donkere, droevige plek is, maar een plek waar we vrij en gelukkig zijn en waar er vrede en rust is. Hier en daar zit er ook wat koper in verwerkt. Deze glanzende kleur met zijn schittering staat voor de dankbaarheid voor het leven en de overledene. En wilt ook de boodschap geven dat we moeten genieten en het leven moeten vieren.”

Gouden randje

Ook de techniek van het verf gieten, is niet zomaar gekozen. “Door het gieten vloeien de verschillende kleuren in elkaar en laten we alles ook een klein beetje aan het toeval over”, zegt Theuwissen. “Net zoals we niet weten welke richting ons leven krijgt als we geboren worden, weten we ook niet hoe ons leven verder vloeit en zelfs ooit stopt. Precies zoals de verf die in onze potten zat. Enkele kleuren vloeiden samen en werden zo weer nieuwe kleuren. Licht en donker, maar ook goud en koper, omdat er heel wat gouden randjes zitten in een mensenleven. En dit mooie verhaal heeft nu dus een definitief plaatsje gekregen in ons uitvaartcentrum. Zowel de leerlingen als wij zijn hier ontzettend fier op en kijken met een warm gevoel terug op deze samenwerking.”