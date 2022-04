Unizo Sint-Truiden in overleg

Unizo Sint-Truiden overhandigde zopas het relanceplan voor de heropleving van de lokale economie aan schepen van lokale economie Hilde Vautmans en schepen van financiën Jo François. Tijdens dit overleg werd ook het tussentijds rapport over het ondernemersbeleid in Sint-Truiden besproken.

Sinds Covid-19 werden de verwachtingen en het gedrag van consumenten, werknemers en ondernemers herschreven, met impact op ieders zaak. Unizo zette alle zeilen bij en begeleidde meer ondernemers dan ooit, elk op hun maat en in elke fase van de onderneming. "Ook in Sint-Truiden maakten we er werk van en gaven we aan het stadsbestuur met dit dossier de nodige input voor de heropleving van de lokale economie in Sint-Truiden", zegt voorzitter Werner Berebrouckx.

Thema's die in het dossier aan bod komen, zijn toekomstgericht ondernemen met duurzaamheid en digitalisering, lokale mobiliteit, fiscaliteit en ruimtelijke ordening. Verder werd ook even teruggeblikt op de ondernemersprioriteiten die door ons werden opgemaakt bij aanvang van de legislatuur. Het werd een positief en open gesprek waarbij schepenen Vautmans en François bevestigden dat ze de komende jaren constructief willen samenwerken aan een sterk economisch beleid voor Sint-Truiden. "We zullen dan ook verder toezien op de uitvoering van deze prioriteiten en staan ter beschikking van het gemeentebestuur en haar diensten om hierin te ondersteunen en te versterken", besluit Berebrouckx.