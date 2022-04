Drie verdachten in PostNL-dossier verschijnen vrijdag voor raadkamer

In Mechelen moeten vrijdag drie mannen voor de raadkamer verschijnen in het dossier rond mensenhandel en criminele organisatie van PostNL. Onder de drie onder meer CEO Rudy Van Rillaer en operations manager John de Bruyn.

Voor de zitting van de raadkamer sprak meester John Maes, de advocaat van John de Bruyn, de aanwezige pers kort toe. “Het feit dat hij werd aangehouden en naar de gevangenis werd gestuurd heeft een enorme impact op mijn cliënt”, zegt Maes. “Voor het eerst in zijn bestaan zit hij in de gevangenis. Ik hoop daar vandaag een einde aan te maken. Het leven in de gevangenis is geen pretje. De gevangenissen zitten overvol en de omstandigheden zijn er niet goed.”

Over de inhoud van het dossier wilde Maes niets kwijt.

