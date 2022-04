Drie dramatische cijfers van THES Sport: “Onze aanvallers hebben misschien gefaald”

THES-kapitein Hulamans, vorige week in actie tegen Dessel: “Het is intussen echt van moeten.” — © Mpics

De cijfers die THES Sport momenteel kan voorleggen, zijn dramatisch. Elf wedstrijden op rij zonder zege, amper zeven goals in die laatste elf matchen en een veertiende plaats in het klassement zijn geen statistieken die je van de ambitieuze eerstenationaler verwacht. Patrick Witters, Martijn Stefani en Nick Hulsmans zoeken in de aanloop naar de match tegen nummer twee Dender naar een verklaring.