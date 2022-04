Diepenbeek

Nadat de overwegen in de Waardestraat en Bentstraat al eerder dicht gingen, sluiten vrijdagavond opnieuw twee overwegen in Diepenbeek, dit keer die van de Peperstraat en die in de Stationsstraat. De nieuwe brug in de Waardestraat en de fietstunnel in de Stationsstraat gaan dan weer open.