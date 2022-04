“Russische soldaten zijn Tsjernobyl ontvlucht met stralingsziekte”, kerncentrale weer in Oekraïense handen

Volgens het Oekraïense kernenergiebedrijf Energoatom hadden Russische soldaten loopgraven gegraven in het bos rond de kerncentrale, waar in 1986 de ergste kernramp in de geschiedenis plaatsvond. Ze werden bijgevolg blootgesteld aan de radioactieve deeltjes die zich in de bodem bevonden, en vertoonden symptomen van stralingsziekte. “De eerste tekenen van ziekte manifesteerden zich snel”, aldus Energoatom. “De bezetters panikeerden en vertrokken.” Volgens onbevestigde berichten werden de Russische soldaten naar een speciaal opgerichte medische faciliteit in Wit-Rusland gestuurd.

De Oekraïense regering beweerde eerder al dat Russische tanks door het gebied rond de kerncentrale reden, en op die manier radioactief stof deden opwaaien. Het VN-agentschap kon beide bewering naar eigen zeggen voorlopig niet bevestigen, en zoekt onafhankelijke bronnen.

Kerncentrale weer in Oekraïense handen

Volgens het Oekraïense agentschap dat de zone rond Tsjernobyl beheert hebben de Russen het gebied inmiddels volledig verlaten. “Er zijn geen buitenlandse personen meer op het domein van de kerncentrale van Tsjernobyl”, klinkt het. Volgens Energoatom zouden de Russische troepen zich ook hebben teruggetrokken uit het nabijgelegen Slavutych, waar het personeel van de kerncentrale woont. Russische troepen namen de controle over de kerncentrale over op 24 februari, op de eerste dag van de Russische invasie.

Het IAEA bereidt ondertussen een missie naar de kerncentrale voor. Het wil onder meer controleren of het nucleaire afval nog veilig is opgeslagen. “Het IAEA is in nauw overleg met de Oekraïense autoriteiten over het sturen van een eerste hulp- en ondersteuningsmissie van het agentschap naar Tsjernobyl in de komende dagen”, verklaarde directeur-generaal Rafael Mariano Grossi donderdag.